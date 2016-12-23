США призвали Кремль отменить закон об иностранных агентах

Фото: AmericaRU.com / defense.gov
«Использование термина "иностранный агент" является преднамеренным выбором, который дает основание полагать, что эти организации являются предателями», - заявил американец, отметив, что данным законом российские власти уничтожают в РФ «организации, занимающиеся такими вопросами, как борьба с пытками, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа, и даже защита перелетных птиц».
Он напомнил, что, по состоянию на 19 декабря, в российском реестре НКО находятся уже 150 организаций. «Народ России заслуживают сильное, демократическое правительство, уважающее ту роль, которую играет гражданское общество в привлечении правительства к ответственности и предоставлении наиболее важных услуг, а не подавление значимой деятельности НКО. Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и соблюдать свои международные обязательства в области прав человека», - констатировал Кирби.
Отметим, что закон «Об иностранных агентах» в РФ вступил в силу в июле 2012 года. Он обязывает действующие на территории России организации, имеющих зарубежное финансирование, самостоятельно регистрировать себя в соответствующем реестре как «иностранный агент» и постоянно отчитываться о своём финансовом состоянии властям.
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