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Главная страница → Раздел: В миреСША призвали Кремль отменить закон об иностранных агентах
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США призвали Кремль отменить закон об иностранных агентах


США призвали Кремль отменить закон об иностранных агентах
Фото: AmericaRU.com / defense.gov
Госдепартамент США призвал российские власти отменить скандальный закон об иностранных агентах. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби.

«Использование термина "иностранный агент" является преднамеренным выбором, который дает основание полагать, что эти организации являются предателями», - заявил американец, отметив, что данным законом российские власти уничтожают в РФ «организации, занимающиеся такими вопросами, как борьба с пытками, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа, и даже защита перелетных птиц».

Он напомнил, что, по состоянию на 19 декабря, в российском реестре НКО находятся уже 150 организаций. «Народ России заслуживают сильное, демократическое правительство, уважающее ту роль, которую играет гражданское общество в привлечении правительства к ответственности и предоставлении наиболее важных услуг, а не подавление значимой деятельности НКО. Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и соблюдать свои международные обязательства в области прав человека», - констатировал Кирби.

Отметим, что закон «Об иностранных агентах» в РФ вступил в силу в июле 2012 года. Он обязывает действующие на территории России организации, имеющих зарубежное финансирование, самостоятельно регистрировать себя в соответствующем реестре как «иностранный агент» и постоянно отчитываться о своём финансовом состоянии властям.
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