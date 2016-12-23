Боль в спине связана с повышенным риском падения у пожилых мужчин

23 декабря 2016 года, 11:13

Фото: AmericaRU.com

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Боль в спине является наиболее распространенной жалобой среди пожилых мужчин, и, согласно результатам недавнего исследования, она повышает риск падения."Мы знаем, что пожилые люди, страдающие от боли в спине, имеют плохое физическое функционирование, например, трудности с подъемом со стула. Ранее боль не рассматривалась как фактор риска падения, но наше исследование показало, что боль в спине является фактором риска падений среди пожилых мужчин", - говорит ведущий автор исследования Линн Маршалл (Lynn Marshall) из Орегонского университета здоровья и науки в Портленде.Исследователи проанализировали данные почти 6 тысяч мужчин в возрасте старше 65 лет. Чуть более двух третей мужчин сообщили, что они испытывали боли в спине. Среди них 62 процента страдали от боли только в пояснице, 9 процентов описали, что боль сильная, 20 процентов испытывали ее постоянно или большую часть времени и 30 процентов ограничивали свою деятельность из-за боли. Кроме того, 1388 мужчин - одна четверть группы – упали, по меньшей мере, однажды за год.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Journals of Gerontology: Medical Sciences».