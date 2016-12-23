Uber отправила самоуправляемые автомобили в Аризону

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"Сегодня утром грузовик перевез наши автомобили в Аризону. В течение следующих нескольких недель мы будем развивать программу здесь и надеемся на поддержку губернатора", - заявил пресс-секретарь компании. "До получения разрешения считается незаконным выпускать самоуправляемые транспортные средства на дороги общего пользования. Компания должна прекратить дальнейшие испытания", - говорилось в письме Департамента штата по регистрации транспортных средств к Uber. В Сан-Франциско было несколько инцидентов,
когда самоуправляемые автомобили проезжали на красный свет. В своем заявлении губернатор Аризоны Даг Дьюси назвал правила Калифорнии "обременительными" и сказал, что в его штате примут пилотную программу Uber с "распростертыми объятиями". Пока неясно, в какой город или города отправились машины.
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