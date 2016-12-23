В США увеличивается число случаев меланомы

23 декабря 2016 года, 10:35

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что у большего количества американцев развивается потенциально смертельный рак кожи, известный как меланома.В 2016 году у 1 из 54 американцев развилась страшная болезнь, по сравнению с 1 на 58 человек в 2009 году. В целом, по оценкам, в этом году у 76380 американцев диагностировали меланому, говорит автор исследования Алекс Глейзер (Alex Glazer) из Национального общества медицины кожи в Нью-Йорке."Общий уровень заболеваемости меланомой растет", - пишут исследователи в журнале «JAMA Dermatology». На сегодняшний день рак кожи является самым распространенным видом рака среди американцев. Большинство образований легко поддается лечению и удаляется, но меланома может быть гораздо более серьезной. По данным Американского общества рака, меланома составляет лишь около 1 процента случаев рака кожи, но в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.