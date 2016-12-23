В США увеличивается число случаев меланомы

Фото: AmericaRU.com
В 2016 году у 1 из 54 американцев развилась страшная болезнь, по сравнению с 1 на 58 человек в 2009 году. В целом, по оценкам, в этом году у 76380 американцев диагностировали меланому, говорит автор исследования Алекс Глейзер (Alex Glazer) из Национального общества медицины кожи в Нью-Йорке.
"Общий уровень заболеваемости меланомой растет", - пишут исследователи в журнале «JAMA Dermatology». На сегодняшний день рак кожи является самым распространенным видом рака среди американцев. Большинство образований легко поддается лечению и удаляется, но меланома может быть гораздо более серьезной. По данным Американского общества рака, меланома составляет лишь около 1 процента случаев рака кожи, но в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
- Что отвечать, если ребенок спрашивает, существует ли Санта Клаус на самом деле? →
- В этом году казнили 20 американцев →
- Число смертных приговоров и казней существенно снизилось, но избиратели до сих пор поддерживают законы о смертной казни →
- Половина американских работников закончат год, не использовав все дни отпуска →
- Наука подарков: не дарите деньги и всегда благодарите →
- Игрушки и поддельные пистолеты делаются все реалистичнее, и это несет смерть: анализ →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107295
http://www.americaru.com/news/107295