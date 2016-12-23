Во Флориде сотни заключенных в камере смертников могут избежать казни

23 декабря 2016 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Верховный суд Флориды заявил, что некоторым приговоренным к смерти заключенным могут вынести новые приговоры. Это решение может коснуться сотен заключенных в штате, который по числу смертных казней уступает только Калифорнии.В то время как решение суда означает, что многие заключенные потенциально могли бы избежать казни, другие были лишены такого права. Оно происходит из постановления Верховного суда США о том, что процедура вынесения смертного приговора нарушает конституционные права подсудимых, поскольку дает слишком много полномочий судьям и недостаточно – присяжным.Пока не ясно точное число заключенных, которые будут иметь право на повторное судебное разбирательство, но Верховный суд Флориды рассчитывает, что это коснется чуть больше половины заключенных из камеры смертников, а это примерно 150-200 узников.