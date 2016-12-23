Во Флориде сотни заключенных в камере смертников могут избежать казни

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В то время как решение суда означает, что многие заключенные потенциально могли бы избежать казни, другие были лишены такого права. Оно происходит из постановления Верховного суда США о том, что процедура вынесения смертного приговора нарушает конституционные права подсудимых, поскольку дает слишком много полномочий судьям и недостаточно – присяжным.
Пока не ясно точное число заключенных, которые будут иметь право на повторное судебное разбирательство, но Верховный суд Флориды рассчитывает, что это коснется чуть больше половины заключенных из камеры смертников, а это примерно 150-200 узников.
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