Увеличение числа случаев сердечной смерти на Рождество с холодами не связано

23 декабря 2016 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Американские доктора уже давно говорят о том, что случаи сердечной смерти происходят чаще во время зимних праздников, но трудно разобрать, с чем они связаны: с погодой, праздничным стрессом или какой-либо другой причиной.Новое исследование, опубликованное в журнале «American Heart Association», показало, что холодная погода не может быть причиной увеличения числа случаев сердечной смерти. Ранее долго считали, что холода могут оказывать дополнительную нагрузку на организм, что является возможным виновником внезапного прекращения сердечной деятельности.Чтобы выяснить стоит ли погода за увеличением числа случаев сердечной смерти во время праздников специалисты Университета Мельбурна и Университета Окленда проанализировали данные о смертности в Новой Зеландии. Они обнаружили, что в декабре и январе на 4,2 процента больше людей умирают от причин, связанных с болезнями сердца. Они полагают, что сердечная смерть может быть связана со стрессом, изменением в рационе, употреблением алкоголя или несвоевременным обращением за медицинской помощью.