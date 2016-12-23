Увеличение числа случаев сердечной смерти на Рождество с холодами не связано

Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, опубликованное в журнале «American Heart Association», показало, что холодная погода не может быть причиной увеличения числа случаев сердечной смерти. Ранее долго считали, что холода могут оказывать дополнительную нагрузку на организм, что является возможным виновником внезапного прекращения сердечной деятельности.
Чтобы выяснить стоит ли погода за увеличением числа случаев сердечной смерти во время праздников специалисты Университета Мельбурна и Университета Окленда проанализировали данные о смертности в Новой Зеландии. Они обнаружили, что в декабре и январе на 4,2 процента больше людей умирают от причин, связанных с болезнями сердца. Они полагают, что сердечная смерть может быть связана со стрессом, изменением в рационе, употреблением алкоголя или несвоевременным обращением за медицинской помощью.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Боль в спине связана с повышенным риском падения у пожилых мужчин →
- На самом ли деле бег полезен для колен? →
- Проблемы с восприятием своего тела у девочек-подростков связаны с употреблением алкоголя →
- В Нью-Мексико 70 медиков отравилось на вечеринке →
- В США растет количество случаев рака кожи →
- Строгий покой – не лучшее лечение сотрясения мозга у детей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107291
http://www.americaru.com/news/107291