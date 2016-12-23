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Nokia возобновила судебную тяжбу с Apple


Nokia возобновила судебную тяжбу с Apple
Фото: AmericaRU.com
Компания Nokia подала несколько исков против американского производителя в суды Германии и США, заявляя о нарушении патентных прав. Финская компания также утверждает, что Apple отказалась лицензировать использование в своих продуктах запатентованных изобретений.

В исках, три из которых были поданы в суды Германии и два - в суды Техаса, говорится о нарушении 32 патентов, включая такие технологии, как производство дисплеев, программное обеспечение, антенны, микросхемы и кодирование видео. Первый раунд рассмотрения дела в суде начался, когда Apple подала в суд, обвинив Nokia в сотрудничестве с фирмами, специализирующимися на управлении патентными правами, как Acacia Research и Conversant Intellectual Property Management, которые «несправедливо вымогают непомерные доходы и действуют антиконкурентно» в отношении американского производителя и других производителей смартфонов.

В четверг Nokia объявила о том, что новые судебные иски, которые были поданы в Финляндии, Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Нидерландах, Франции, Гонконге и Японии, касаются 40 патентов. Кроме того, Nokia подала жалобу в Комиссию по международной торговле, которая имеет право запретить импорт продукции в США, если будет признано нарушение патентов.
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