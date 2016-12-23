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Главная страница → Раздел: УкраинаСавченко исключили из состава парламентской делегации в ПАСЕ
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Савченко исключили из состава парламентской делегации в ПАСЕ


Савченко исключили из состава парламентской делегации в ПАСЕ
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Украинского депутата Надежду Савченко исключили из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ из-за её встречи с главарями «ДНР/ЛНР». Соответствующее постановлени поддержали 237 народных депутатов Украины.

«Внесение изменений в действующую Постановления обусловлено изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда новоизбранный народный депутат Украины восьмого созыва Савченко Н.В. в то время незаконно содержалась под стражей на территории Российской Федерации», - говорится в документе.

Отметим, что реальной причиной для исключения Савченко из делегации, скорее всего, послужила её тайная встреча в Минске с главарями сепаратистских «республик» Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

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