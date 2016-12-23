Савченко исключили из состава парламентской делегации в ПАСЕ

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«Внесение изменений в действующую Постановления обусловлено изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда новоизбранный народный депутат Украины восьмого созыва Савченко Н.В. в то время незаконно содержалась под стражей на территории Российской Федерации», - говорится в документе.
Отметим, что реальной причиной для исключения Савченко из делегации, скорее всего, послужила её тайная встреча в Минске с главарями сепаратистских «республик» Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
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