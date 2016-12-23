Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:39 am | Чикаго 2:39 am | Сан-Франциско 12:39 am
Главная страница → Раздел: В миреВ Иркутске продолжает расти число граждан, погибших из-за Боярышника
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Иркутске продолжает расти число граждан, погибших из-за «Боярышника»


В Иркутске продолжает расти число граждан, погибших из-за Боярышника
Фото: AmericaRU.com
Уже 74 жителя российского города Иркутска погибли от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря… В больницах остается 31 житель Иркутска», – рассказали представители ведомства, уточнив, что всего от «Боярышника» пострадали 122 человека.

Напомним, на днях жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз. На сегодняшний день от отравления скончались уже 63 человека.

Читайте также: Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107285
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus