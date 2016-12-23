В Иркутске продолжает расти число граждан, погибших из-за «Боярышника»

Фото: AmericaRU.com
«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря… В больницах остается 31 житель Иркутска», – рассказали представители ведомства, уточнив, что всего от «Боярышника» пострадали 122 человека.
Напомним, на днях жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз. На сегодняшний день от отравления скончались уже 63 человека.
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