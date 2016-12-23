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Главная страница → Раздел: В миреПутин утверждает, что российская армия – сильнейшая в мире
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Путин утверждает, что российская армия – сильнейшая в мире


Путин утверждает, что российская армия – сильнейшая в мире
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Миноброны, заявил, что российская армия сейчас сильнее любого противника и призвал не потерять данное превосходство. Об этом сообщило агентство Росбалт.

«На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого. В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить», - заявил Путин военным, призвав их слаженно работать для повышения боеспособности РФ.

Он также определил главные задачи для армии на будущие годы. Это укрепление ядерной триады, совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении и улучшение системы разведки и связи.

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