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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские власти купили крупнейший банк Украины за 1 гривну
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Украинские власти купили крупнейший банк Украины за 1 гривну


Украинские власти купили крупнейший банк Украины за 1 гривну
Фото: AmericaRU.com / privatbank.ua
Министерство финансов Украины приобрело крупнейший банк Украины – ПриватБанк, - всего за 1 гривну. Об этом говорится в сообщении украинского Правительственного портала.

«Государство в лице Министерства финансов приобретает акции ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" в полном объеме за одну гривну… 100% акций банка будет принадлежать государству», - сообщили в правительстве.

Они подчеркнули, что такое решение гарантирует клиентам банка защиту размещённых средств, поможет избежать системных рисков в банковском секторе, а также сохранит финансовую стабильность в стране.

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