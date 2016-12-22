Украинские власти купили крупнейший банк Украины за 1 гривну

Фото: AmericaRU.com / privatbank.ua
«Государство в лице Министерства финансов приобретает акции ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" в полном объеме за одну гривну… 100% акций банка будет принадлежать государству», - сообщили в правительстве.
Они подчеркнули, что такое решение гарантирует клиентам банка защиту размещённых средств, поможет избежать системных рисков в банковском секторе, а также сохранит финансовую стабильность в стране.
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