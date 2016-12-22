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Главная страница → Раздел: УкраинаФСБ вербует украинцев при прохождении ими российской границы, - ГСПУ
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ФСБ вербует украинцев при прохождении ими российской границы, - ГСПУ


ФСБ вербует украинцев при прохождении ими российской границы, - ГСПУ
Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
Российские спецслужбы применяют психологическое давление на украинцев, часто пресекающих российскую границу. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать РФ, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора», - рассказал Слободян, отметив, что российские спецслужбы ведут учёт украинцев, часто посещающих РФ.

«При срабатывании базы «Каскад-Поток», российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Лицо и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора. В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона», - поделился информацией помощник главы ГПСУ.

С его слов, нередки случаи, когда ФСБ пытается вербовать граждан Украины. «Стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)», - сообщил Слободян, призвав украинцев воздержаться от поездок в РФ.
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