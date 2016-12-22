Украинским войскам удалось продвинуться на Светлодарской дуге, - Турчинов

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Турчинов посетил данный район и осмотрел оборонительные позиции сил АТО. «По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 в сутки», - рассказал он, отметив, что российско-сепаратистские силы уже 4 дня активно обстреливают позиции сил АТО.
Со слов главы Совбеза, украинцам даже под огнём противника удалось прорваться вперёд и занять новые позиции, «которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».
«Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлен», - констатировал Турчинов.
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