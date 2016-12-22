На самом ли деле бег полезен для колен?

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На самом деле, авторы исследования говорят, что бег может быть профилактикой дегенеративных заболеваний, как остеоартрит. Чтобы проверить вековую теорию, ученые проанализировали образцы жидкости, взятые из коленных суставов здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, до и после 30-минутного бега. В частности, они изучали синовиальную жидкость на наличие двух белков (GM-CSF и IL-15), которые могут свидетельствовать об опасном воспалении.
Они обнаружили, что уровни обоих белков снизились после 30-минутной пробежки. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «European Journal of Applied Physiology».
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