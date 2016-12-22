На самом ли деле бег полезен для колен?

22 декабря 2016 года, 21:55

Фото: AmericaRU.com

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Если вы любите выходить на утренние или вечерние пробежки, то, вероятно, задумывались о долгосрочных последствиях бега для колен. Есть хорошие новости: согласно исследованию, проведенному специалистами Университета Бригама Янга, бег уменьшает воспаление в коленном суставе, а не увеличивает его, как считали ранее.На самом деле, авторы исследования говорят, что бег может быть профилактикой дегенеративных заболеваний, как остеоартрит. Чтобы проверить вековую теорию, ученые проанализировали образцы жидкости, взятые из коленных суставов здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, до и после 30-минутного бега. В частности, они изучали синовиальную жидкость на наличие двух белков (GM-CSF и IL-15), которые могут свидетельствовать об опасном воспалении.Они обнаружили, что уровни обоих белков снизились после 30-минутной пробежки. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «European Journal of Applied Physiology».