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В Вестчестере полицейский в отставке обвиняется в убийстве четырех наркоторговцев


В Вестчестере полицейский в отставке обвиняется в убийстве четырех наркоторговцев
Фото: AmericaRU.com
Бывшему сотруднику правоохранительных органов из Вестчестера были предъявлены обвинения в убийстве четырех мужчин, торговавших кокаином. Следователи раскопали тела четверки на ферме полицейского.

49-летний Николас Тартальоне (Nicholas Tartaglione) совершил преступление в апреле этого года в баре «Likquid Lounge» в Честере, округ Орендж, после проведения сделки, предметом которой были 5 килограммов кокаина. Затем он приехал к себе домой и похоронил там тела. Стражи порядка использовали экскаватор, чтобы откопать тела.

Соседи отметили, что в последнее время от этого места исходила ужасная вонь. "Я увидела, как работает экскаватор, и это меня напугало. Теперь я знаю, что они раскопали. Никогда не могла подумать, что такое произойдет", - сказала 45-летняя соседка.

Бывший полицейский был привлечен к суду за убийство 41-летнего Мартина Луно, 32-летнего Урбано Сантьяго, 25-летнего Мигеля Луно и 43-летнего Гектора Гутиерреза. По данным прокуратуры, Тартальоне также входил в криминальную группировку, которая занималась контрабандой и продажей кокаина. «Когда бывший сотрудник полиции в типичном гангстерском стиле совершает убийство четырех человек — это удар в самое сердце цивилизованного общества», - говорит прокурор Прит Бхарара.
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