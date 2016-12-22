Проблемы с восприятием своего тела у девочек-подростков связаны с употреблением алкоголя

Фото: AmericaRU.com
Исследователи сосредоточились на искаженном восприятии образа тела, когда молодые девушки пытаются набрать или сбросить вес с целью изменить свой внешний вид, даже если никаких медицинских показаний для этого нет. Они проанализировали данные более 6500 девочек-подростков. Ученые обнаружили, что у 38 процентов испытуемых было искаженное восприятие себя, и примерно две трети участниц употребляли алкоголь, по меньшей мере, один раз.
Когда у девочек были проблемы с искажением восприятия собственного тела и они предпринимали попытки изменить себя, то они с большей на 29 процентов вероятностью пробовали пить спиртное, а также имели на 22 процента больше шансов стать алкоголиками, чем их сверстницы. "Мы знаем, что употребление алкоголя в подростковом возрасте связано с повышенным риском обнаружения множества проблем, в том числе проблем с законом, болезней, рискованного сексуального поведения, случаев физического и сексуального насилия, проблем с памятью, злоупотреблением наркотиками и прочих", - говорит ведущий автор исследования Анна Шлиссель (Anna Schlissel) из Университета Чикаго.
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