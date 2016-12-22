Извержение вулкана в Неаополе может угрожать жизням миллиона человек

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Результаты исследования, опубликованные в журнале «Nature Communications», говорят о том, что в области Флегрейских полей давление газов в магме приближается к критическому значению, что сигнализирует о фазе, предшествующей извержению.
Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1538 году, когда оно привело к образованию конической горы, известной как Монте-Нуово, пишут исследователи. Однако в настоящее время для науки невозможно точно предсказать, когда именно произойдет извержение. Геофизики отметили нарастающую активность на Флегрейских полях еще в 1950-м году. Если извержение действительно произойдет, то оно будет представлять значительную опасность для миллиона человек.
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