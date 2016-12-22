Извержение вулкана в Неаополе может угрожать жизням миллиона человек

22 декабря 2016 года, 20:48

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107269

Супервулкан в Неаполе, Италия, может быть близок к пробуждению, показало новое исследование. Однако ученые говорят, что нет никаких признаков того, что он будет извергаться в ближайшее время.Результаты исследования, опубликованные в журнале «Nature Communications», говорят о том, что в области Флегрейских полей давление газов в магме приближается к критическому значению, что сигнализирует о фазе, предшествующей извержению.Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1538 году, когда оно привело к образованию конической горы, известной как Монте-Нуово, пишут исследователи. Однако в настоящее время для науки невозможно точно предсказать, когда именно произойдет извержение. Геофизики отметили нарастающую активность на Флегрейских полях еще в 1950-м году. Если извержение действительно произойдет, то оно будет представлять значительную опасность для миллиона человек.