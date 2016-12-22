Дочь Саддама Хусейна считает, что у Дональда Трамп есть "политическая чувствительность"

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"Саддам Хусейн не был хорошим человеком, но он был очень хорош в убийстве террористов. Теперь же Ирак - как Гарвард для них", - сказал Трампа в марте на митинге в Огайо в марте, когда критиковал политику президента Барака Обамы в Ираке. Сейчас же старшая дочь Хусейна сделала ответный комплимент. В своем первом интервью насчет казни ее отеца, которая состоялась 10 лет назад, Рагад Саддам Хусейн (Raghad Saddam Hussein) рассказала, что считает, что у Трампа "высокий уровень политической чувствительности".
Она также раскритиковала США за вторжение в Ирак в 2003 году, которое унесло жизни более 1 миллиона иракцев, и выразила надежду, что избранный президент будет отличаться от других американских лидеров, таких как Джордж Буш и Обама. "Он только приблизился к руководству, но уже очевидно, что у него высокий уровень политической чувствительности, который значительно отличается от уровня его предшественников. Также он знает ошибки других, в частности, по отношению к Ираку", - сказала она.
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