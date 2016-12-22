Дочь Саддама Хусейна считает, что у Дональда Трамп есть "политическая чувствительность"

22 декабря 2016 года, 20:22

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107267

За время президентской кампании избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) несколько раз хвалил бывшего иракского лидера Саддама Хусейна (Saddam Hussein)."Саддам Хусейн не был хорошим человеком, но он был очень хорош в убийстве террористов. Теперь же Ирак - как Гарвард для них", - сказал Трампа в марте на митинге в Огайо в марте, когда критиковал политику президента Барака Обамы в Ираке. Сейчас же старшая дочь Хусейна сделала ответный комплимент. В своем первом интервью насчет казни ее отеца, которая состоялась 10 лет назад, Рагад Саддам Хусейн (Raghad Saddam Hussein) рассказала, что считает, что у Трампа "высокий уровень политической чувствительности".Она также раскритиковала США за вторжение в Ирак в 2003 году, которое унесло жизни более 1 миллиона иракцев, и выразила надежду, что избранный президент будет отличаться от других американских лидеров, таких как Джордж Буш и Обама. "Он только приблизился к руководству, но уже очевидно, что у него высокий уровень политической чувствительности, который значительно отличается от уровня его предшественников. Также он знает ошибки других, в частности, по отношению к Ираку", - сказала она.