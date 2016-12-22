Трамп призвал Обаму наложить вето на резолюцию по израильским поселениям

Фото: AmericaRU.com
Проект резолюции требует от Израиля прекратить строительство поселений на территориях, занятых палестинцами. Согласно отчету, в проекте также говорится, что данное строительство нарушает международные законы и «ставит под угрозу жизнеспособность двухгосударственного решения». Трамп же через электронную почту, Twitter и Facebook однозначно потребовал ветировать резолюцию.
Данное требование поразило всех, поскольку теоретически решение подобных вопросов остается за действующим президентом, дабы не допустить противоречивых сигналов и толкований относительно внешней политики США. Трамп же считает, что резолюция ставит Израиль в слишком невыгодное и несправедливое положение в переговорах с Палестиной, а это недопустимо.
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