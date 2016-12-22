Трамп призвал Обаму наложить вето на резолюцию по израильским поселениям

22 декабря 2016 года, 19:57

Фото: AmericaRU.com

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Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) призвал администрацию Барака Обамы (Barack Obama) наложить вето на резолюцию ООН, которая осуждает расширение израильских поселений. Тем самым он выразил поддержку правительству Израиля, однако затронул очень деликатную тему за несколько недель до своего вступления в должность.Проект резолюции требует от Израиля прекратить строительство поселений на территориях, занятых палестинцами. Согласно отчету, в проекте также говорится, что данное строительство нарушает международные законы и «ставит под угрозу жизнеспособность двухгосударственного решения». Трамп же через электронную почту, Twitter и Facebook однозначно потребовал ветировать резолюцию.Данное требование поразило всех, поскольку теоретически решение подобных вопросов остается за действующим президентом, дабы не допустить противоречивых сигналов и толкований относительно внешней политики США. Трамп же считает, что резолюция ставит Израиль в слишком невыгодное и несправедливое положение в переговорах с Палестиной, а это недопустимо.