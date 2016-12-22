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Главная страница → Раздел: ЭкономикаТемпы экономического роста США вновь выросли до 3,5 процентов за третий квартал
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Темпы экономического роста США вновь выросли до 3,5 процентов за третий квартал


Темпы экономического роста США вновь выросли до 3,5 процентов за третий квартал
Фото: AmericaRU.com
Американская экономика вновь показала более значительный темп роста, чем за прошлый квартал. Этому способствовали различные факторы, включая рост расходов федеральных и местных управлений на услуги, объекты интеллектуальных прав и строительство.

Объем валового внутреннего продукта в третьем квартале рос с годовым темпом 3,5 процентов, тогда как предварительный прогноз давал 3,2 процента. Это подтвердили данные Министерства торговли, опубликованные в четверг. Новый показатель темпов роста, остающийся самым высоким за последние два года, отражает обновленные данные о расходах компаний на исследования и развитие, затраты неприбыльных организаций и финансовых учреждений. Расходы домохозяйств, составляющие почти 70 процентов экономики, росли на уровне 3 процентов в год.

Тем не менее, аналитики считают, что в последние три месяца уходящего года экономика не смогла сохранить столь же высокие темпы роста. По их мнению, показатель за данный период составит около 2,2 процентов.
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