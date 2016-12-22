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Главная страница → Раздел: ПолитикаКеллиан Конуэй станет советником Трампа в Белом доме
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Келлиан Конуэй станет советником Трампа в Белом доме


Келлиан Конуэй станет советником Трампа в Белом доме
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) назвал имя своего будущего советника на посту президента. В четверг его переходная команда объявила, что сопровождать его в Белом доме будет Келлиан Конуэй (Kellyanne Conway), руководившая его предвыборной кампанией.

Совсем недавно Конуэй твердо решила развеять слухи о том, что за ней и в дальнейшем закрепится роль публичного образа команды Трампа. Впрочем, новая работа позволит ей сохранить достаточно высокое положение. Согласно сообщению команды Трампа, Конуэй будет работать с высшим руководством для обеспечения эффективной передачи и выполнения законодательных приоритетов и решений администрации президента.

«Келлиан Конуэй была верным советником и стратегом, сыграв ключевую роль в моей победе. Это неутомимый и упорный сторонник моей программы, и она обладает потрясающим видением того, как эффективно воплотить наши замыслы», - отметил сам Трамп. Назначение Конуэй также вносит разнообразие в ближайший круг Трампа, в основном состоящий из пожилых белых мужчин.
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