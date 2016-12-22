Марк Цукерберг представил искусственного помощника с голосом Моргана Фримена

Фото: AmericaRU.com
Интерактивный голосовой помощник был назван в честь подобной системы из фильмов о Железном Человеке. Фримен подарил искусственному интеллекту свой голос. На опубликованных видео Цукерберг через помощника управляет освещением, температурным режимом дома, и даже готовит тосты. Также программа способна играть музыку. Однако когда Марк попросил искусственный интеллект сыграть пару хороших песен часто высмеиваемой канадской группы Nickelback, «Джарвис» ответил, что у них нет таких песен. На видео также засветилась Присцилла Чан (Priscilla Chan), супруга Марка, и их годовалая дочка Макс.
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