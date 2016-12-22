Хакеры-подростки взломали Твиттер Marvel и Netflix

22 декабря 2016 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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В наши дни никто не застрахован от взлома - даже супергерои Marvel. Группа аккаунтов, принадлежащих студии Marvel и каналу Netflix, были взломаны группировкой хакеров под названием OurMine.Среди взломанных профилей оказались также аккаунты «Мстителей», «Капитана Америки» и «Человека-муравья». На стенах были размещены рекламные объявления услуг, которые предоставляют хакеры. «Эй, это OurMine, не волнуйтесь, мы просто проверяем безопасность», - говорится в сообщении хакеров, сопровождаемых контактами группы.OurMine называет себя «элитной командой» хакеров и предлагает услуги по киберзащите. Услуги их стоят от 30 до 5 тысяч долларов. TechCrunch ранее сообщала, что в группу входит три подростка. Прежде OurMine удавалось взломать аккаунты Марка Цукерберга и Сундара Пичаи.