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В Нью-Мексико 70 медиков отравилось на вечеринке


В Нью-Мексико 70 медиков отравилось на вечеринке
Фото: AmericaRU.com
Сразу 70 гостей вечеринки в Нью-Мексико получили пищевые отравления, сообщает местный Департамент здравоохранения. Все пострадавшие оказались сотрудниками этого управления.

На прошлой неделе специалисты Департамента здравоохранения отмечали праздники на корпоративе, и десятки в результате получили отравления. И хотя анализ не выявил в пище никакого заражения, 70 человек почувствовали себя плохо. Медики пришли к выводу, что источником заболевания оказались условно патологичные бактерии, которые могли начать размножаться в теплой еде, долго простоявшей вне холодильника. Окончательные результаты предоставят эпидемиологи.

В празднике участвовало 200 сотрудников департамента.
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