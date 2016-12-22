В Нью-Мексико 70 медиков отравилось на вечеринке

22 декабря 2016 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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Сразу 70 гостей вечеринки в Нью-Мексико получили пищевые отравления, сообщает местный Департамент здравоохранения. Все пострадавшие оказались сотрудниками этого управления.На прошлой неделе специалисты Департамента здравоохранения отмечали праздники на корпоративе, и десятки в результате получили отравления. И хотя анализ не выявил в пище никакого заражения, 70 человек почувствовали себя плохо. Медики пришли к выводу, что источником заболевания оказались условно патологичные бактерии, которые могли начать размножаться в теплой еде, долго простоявшей вне холодильника. Окончательные результаты предоставят эпидемиологи.В празднике участвовало 200 сотрудников департамента.