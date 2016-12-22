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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ США растет количество случаев рака кожи
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В США растет количество случаев рака кожи


В США растет количество случаев рака кожи
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что у большего числа американцев развивается опасность потенциально смертельного рака кожи, который известен как меланома.

В 2016 году один из 54 американцев страдает от этого заболевания. В 2009 году соотношение составляло 1 к 78. На текущий момент почти 76,5 тысяч американцев диагностированы меланомой, заявил автор исследования Алекс Глейзер (Alex Glazer) из Национального общества медицины кожи.

Рак кожи на сегодня – самый распространенный вид онкологии среди американцев. Многие разновидности его не поддаются лечению, но меланома становится причиной большинства случаев смерти от рака кожи.
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