В США растет количество случаев рака кожи

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В 2016 году один из 54 американцев страдает от этого заболевания. В 2009 году соотношение составляло 1 к 78. На текущий момент почти 76,5 тысяч американцев диагностированы меланомой, заявил автор исследования Алекс Глейзер (Alex Glazer) из Национального общества медицины кожи.
Рак кожи на сегодня – самый распространенный вид онкологии среди американцев. Многие разновидности его не поддаются лечению, но меланома становится причиной большинства случаев смерти от рака кожи.
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