В честь Барака Обамы назван новый вид коралловых рыб

22 декабря 2016 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Недавно обнаруженный на Гавайях вид коралловых рыб получил название в честь нынешнего Президента США Барака Обамы (Barack Obama). Вид обитает только на территории национального морского заповедника Papahānaumokuākea.Рыбы получили название Tosanoides obama. Название присвоено учеными из музея Бишопа, Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы (НОАА) и Ассоциацией изучения моря. Вид был обнаружен в июне 2016 года во время экспедиции специалистов НОАА в район отдаленных северо-западных островов архипелага Гавайи.Вид назван в честь Барака Обамы, поскольку он прилагает усилия по защите окружающей среды. Президент также сделал многое для расширения морского заповедника, отметил Ричард Пайл, ведущий автор исследования.