В честь Барака Обамы назван новый вид коралловых рыб

Фото: AmericaRU.com
Рыбы получили название Tosanoides obama. Название присвоено учеными из музея Бишопа, Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы (НОАА) и Ассоциацией изучения моря. Вид был обнаружен в июне 2016 года во время экспедиции специалистов НОАА в район отдаленных северо-западных островов архипелага Гавайи.
Вид назван в честь Барака Обамы, поскольку он прилагает усилия по защите окружающей среды. Президент также сделал многое для расширения морского заповедника, отметил Ричард Пайл, ведущий автор исследования.
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