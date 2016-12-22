Bellingcat: летом 2014 года Россия нанесла по Украине тысячи артиллерийских ударов

Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
«Войну на востоке Украины часто называют «гражданской войной» или «внутренним конфликтом». Однако такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным», - заявили эксперты, отметив, что в начале данного конфликта в 2014 году российские войска не особо скрываясь обстреливали территории Донецкой и Луганской областей.
«Артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года… Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях», - поделились информацией представители Bellingcat, отметив, что только за лето россияне «выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины».
По их данным, высокая частота и масштабность данных ударов позволяет сделать вывод, что они не были случайными, либо нанесёнными без приказа. «Эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины», - констатировали эксперты.
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