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Главная страница → Раздел: УкраинаBellingcat: летом 2014 года Россия нанесла по Украине тысячи артиллерийских ударов
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Bellingcat: летом 2014 года Россия нанесла по Украине тысячи артиллерийских ударов


Bellingcat: летом 2014 года Россия нанесла по Украине тысячи артиллерийских ударов
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Международная экспертно-журналистская группа выпустила подробный доклад об артиллерийских ударах, которые Россия в 2014 году нанесла по территории Украины. Его можно просмотреть тут.

«Войну на востоке Украины часто называют «гражданской войной» или «внутренним конфликтом». Однако такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным», - заявили эксперты, отметив, что в начале данного конфликта в 2014 году российские войска не особо скрываясь обстреливали территории Донецкой и Луганской областей.

«Артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года… Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях», - поделились информацией представители Bellingcat, отметив, что только за лето россияне «выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины».

По их данным, высокая частота и масштабность данных ударов позволяет сделать вывод, что они не были случайными, либо нанесёнными без приказа. «Эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины», - констатировали эксперты.

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