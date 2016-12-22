Что астронавты МКС будут есть на Рождество?

22 декабря 2016 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Американские астронавты на Международной космической станции тоже готовятся к празднованию Рождества. Стало известно, что именно они будут есть во время праздничного ужина.В видео NASA, опубликованном во вторник, командир 50-го экипажа Шейн Кимброу (Shane Kimbrough), астронавт Пегги Уитсон (Peggy Whitson) и представитель ESA Томас Пекет (Thomas Pesquet) рассказали, как собираются отмечать Рождество и Новый год. «Пребывание на борту дает нам новую перспективу на Рождество. Мы видим всю планету сразу, поэтому отмечать сможем со всем миром», - заявила Уитсон.Во время рождественского ужина астронавты собираются поесть индейки, кукурузный хлеб с начинкой, фруктовый салат, зеленые бобы, картофельное пюре и десерты.Французский астронавт предлагает поесть бычьего языка, курицу с трюфелями и пряников. Среди напитков указаны яблочный сидр и какао.