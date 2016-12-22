В Непале умерла вторая девушка, которую изгнали из дома за критические дни

22 декабря 2016 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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В Непале за месяц произошла уже вторая смерть девушки в специальном сарае для женщин на период критических дней. В такие хижины женщин отправляют на период, который считается в этих местах «грязным».В прошлые выходные в Ачхаме, в западной части Непала, в такой хижине нашли мертвой 15-летнюю Рошани Тирува. Ребенка отправили в изгнание в грязную землянку, поскольку девочка переживала критические дни. Верования этих мест воспринимают такой период женской физиологии как нечто нечистое, поэтому женщин изгоняют из домов.Полиция Ачхама считает причиной смерти Рошани Тирува недостаток кислорода в землянке. Девочка ночевала в ней с 17 на 18 декабря и была найдена утром мертвой – она скончалась от удушья, поскольку зажгла на ночь масляную лампу, сильно задымляющую воздух.В конце ноября в том же Ачхаме 26-летняя Дамбара Упадхая умерла в таком же сарае для критических дней от сердечного приступа. С 2007 года в регионе произошло всего 8 смертей женщин в землянках, куда их изгоняют на период критических дней. Основные причины смерти – отравление угарным газом от светильников или нападение диких животных.Практика менструального изгнания широко распространена в западной части Непала. Табу, окружающие критические дни, коренятся в индуистской мифологии и запрещают входить женщинам в храмы, на кухни и даже спать в доме. Изгнание под названием чопади направлено, чтобы не разгневать богов и не навлечь несчастье в семью. Верховный суд Непала в 2005 год объявил чопади вне закона, но 95% женщин в Ачхаме все равно продолжают изгонять.