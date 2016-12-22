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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ Детройте улицу назвали именем Стиви Уандера
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В Детройте улицу назвали именем Стиви Уандера


В Детройте улицу назвали именем Стиви Уандера
Фото: AmericaRU.com
Легенда популярной музыки Стиви Уандер (Stevie Wonder) был удостоен особенно чести. Его именем назвали одну из улиц в Детройте.

Рядом с музеем города появился новый дорожный знак «Стиви Уандер авеню», сообщил представитель музея Робин Терри. На церемонию открытия знака также прибыли мэр Детройта Майк Дагган, президент городского совета Бренда Джонс и конгрессмен Бренда Лоуренс.

Именем афроамериканского музыканта была названа часть Милуоки стрит. Она находится в двух кварталах от дома, в котором вырос музыкант. Уандер подписал контракт со студией Motown Records еще в детстве.
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