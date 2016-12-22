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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесИзвестный актер Алан Тик умер от разрыва аорты
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Известный актер Алан Тик умер от разрыва аорты


Известный актер Алан Тик умер от разрыва аорты
Фото: AmericaRU.com
Знаменитый голливудский актер и телеведущий Алан Тик (Alan Thicke) умер на прошлой неделе от разрыва аорты, официально заявляет коронер штата Калифорния.

Алан Тик скончался в возрасте 69 лет 13 декабря. Он был похоронен в понедельник в Санта-Барбаре. Вчера, 21 декабря, было обнародовано официальное заключение о причинах смерти звезды Growing Pains.

Шоу-мен умер через три часа после фактического разрыва аорты.

Алан Тик родился в Онтарио, Канадаю Он был номинирован на три премии Эмми за свои роли в конце 1970-х годов, вел несколько ток-шоу. Также он выступил автором нескольких популярных тематических музыкальных композиций – Алан Тик написал оригинальную тему для «Колеса фортуны».
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