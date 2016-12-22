ООН займётся сбором доказательство преступлений в Сирии

Фото: AmericaRU.com / ukrmap.su
Документ предусматривает создание под эгидой ООН «международного, беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления», совершенные на территории Сирии начиная с марта 2011 года. Её цель – упрощение возможных будущих «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в национальных и международных судах.
Отметим, что резолюция была разработана Лихтенштейном и Катаром. Её поддержали 105 государств, против выступили всего 15, среди которых Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия.
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