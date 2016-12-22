Четырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов

Фото: AmericaRU.com
Двое мужчин и две женщины проведут в тюрьме значительный срок за похищение и пытки двух парней, которые учатся в колледже Нью-Йорка. Инцидент произошел в Рочестере в декабре 2015 года. Жертвы подвергались насилию в течение 40 часов. Нападавшие ошибочно посчитали их виновными в пропаже денег за продажу наркотиков.
Главный в группе Лиделл Стрикленд (Lydell Strickland) был приговорен к 25 годам тюремного заключения, Дэвид Алькарас-Юбилс (David Alcaraz-Ubiles) – к 15 годам после того, как закончится его 15-летнее наказание за другое преступление. Иналия Роллан (Inalia Rolldan) и Рут Лора (Ruth Lora) получили по 7 лет тюрьмы и 5 лет надзора после освобождения.
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