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Главная страница → Раздел: ПолитикаЧетырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов
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Четырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов


Четырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов
Фото: AmericaRU.com
В штате Нью-Йорк четырех человек судят по обвинениям в похищении и жестоких издевательствах над двумя студентами местного колледжа. Суд признал подозреваемых виновными и приговорил к тюремному заключению.

Двое мужчин и две женщины проведут в тюрьме значительный срок за похищение и пытки двух парней, которые учатся в колледже Нью-Йорка. Инцидент произошел в Рочестере в декабре 2015 года. Жертвы подвергались насилию в течение 40 часов. Нападавшие ошибочно посчитали их виновными в пропаже денег за продажу наркотиков.

Главный в группе Лиделл Стрикленд (Lydell Strickland) был приговорен к 25 годам тюремного заключения, Дэвид Алькарас-Юбилс (David Alcaraz-Ubiles) – к 15 годам после того, как закончится его 15-летнее наказание за другое преступление. Иналия Роллан (Inalia Rolldan) и Рут Лора (Ruth Lora) получили по 7 лет тюрьмы и 5 лет надзора после освобождения.
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