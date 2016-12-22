Теракт в Берлине поможет Трампу внедрить запрет мусульман

22 декабря 2016 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Вновь избранный Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сможет использовать теракт на рождественской ярмарке в Берлине в свою пользу, чтобы реализовать запрет въезда мусульман в Соединенные Штаты.На вопрос журналистов о том, пересмотрит ли он предложение по созданию мусульманского реестра и будет ли дальше препятствовать иммиграции мусульман в США, Дональд Трамп после теракта в Германии ответил: «Вы знаете мои планы. Я оказался прав на 100%».Один из советников Трампа по коммуникациям Джейсон Миллер заявил, что Трамп намерен полностью остановить выдачу разрешений на въезд из стран с высоким уровнем терроризма и применять строгую процедуру аттестации для тех, кто ищет убежища в Америке. «Нет ничего важнее, чем сохранить безопасность американцев», - отметил советник.В понедельник, 19 декабря, В Берлине на рождественской ярмарке грузовик въехал в толпу, унеся жизни 20 человек. Исполнителем теракта оказался радикальный исламист, сторонник Исламского государства, выходец из Пакистана, въехавший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца.