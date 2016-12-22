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Главная страница → Раздел: В миреПутин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с Боярышником
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Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником»


Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с Боярышником
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
В российском городе Иркутске уже 63 россиянина скончались от отравления концентратом для ванн «Боярышник». Для решения данной проблемы президент РФ Владимир Путин решить сделать алкоголь более доступным для малоимущих граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Так, Путин поручил правительству изменить действующие ставки на акцизы на спиртосодержащую продукцию «в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».

Кроме того, он предложил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащих пищевой и парфюмерной продукции, бытовой химии и средств личной гигиен, правила розничной торговли такой продукции, а также усилить ответственность за «совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции».

Отметим, что на днях жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз. На сегодняшний день от отравления скончались уже 63 человека.

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