Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником»

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Так, Путин поручил правительству изменить действующие ставки на акцизы на спиртосодержащую продукцию «в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».
Кроме того, он предложил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащих пищевой и парфюмерной продукции, бытовой химии и средств личной гигиен, правила розничной торговли такой продукции, а также усилить ответственность за «совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции».
Отметим, что на днях жители одного из районов Иркутска начали массово поступать в медучреждения с тяжелейшими симптомами отравления. Оказалось, что все они пили концентрат для принятия ванн «Боярышник», думая, что в нём содержится этиловый спирт и экстракт боярышника. Однако состав на этикетке не соответствовал действительности. Экспертиза выявила в жидкости смертельно опасные вещества, среди которых, метиловый спирт и антифриз. На сегодняшний день от отравления скончались уже 63 человека.
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