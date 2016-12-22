Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой» с «новогодними подарками»

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
МЧС РФ утверждает, что отправило на оккупированные территории 400 тонн «гуманитарного» груза, основная масса которого – «продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости».
Россияне также отметили, что «груз прошёл таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством», однако это не соответствует действительности. Дело в том, что РФ проигнорировала строгий запрет Киева насчёт «гумконвоя» и перевезла его через неподконтрольные украинским властям пункты пропуска, что является грубейшими нарушениями норм международного гуманитарного права.
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