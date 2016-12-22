В Москве произошел взрыв в переходе одной из станций метро

Фото: AmericaRU.com
«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», - рассказал собеседник, уточнив, что пожарные оперативно затушили возникший пожар.
По предварительным данным, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация ремонтниками газового баллона. «Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности», - заверил источник.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Дочь Саддама Хусейна считает, что у Дональда Трамп есть "политическая чувствительность" →
- В Непале умерла вторая девушка, которую изгнали из дома за критические дни →
- ООН займётся сбором доказательство преступлений в Сирии →
- Путин снизил цены на водку из-за инцидента в Иркутске с «Боярышником» →
- Россия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены →
- В результате взрыва на рынке фейерверков в Мексике погибли десятки человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107229
http://www.americaru.com/news/107229