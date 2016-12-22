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В Москве произошел взрыв в переходе одной из станций метро


В Москве произошел взрыв в переходе одной из станций метро
Фото: AmericaRU.com
В столице России в переходе станции метро «Коломинская» произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека. Правоохранители утверждают, что это не теракт. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», - рассказал собеседник, уточнив, что пожарные оперативно затушили возникший пожар.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация ремонтниками газового баллона. «Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности», - заверил источник.

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