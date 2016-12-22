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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Кремле снова пригрозили США адекватно ответить на санкции
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В Кремле снова пригрозили США «адекватно» ответить на санкции


В Кремле снова пригрозили США адекватно ответить на санкции
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
В Кремле негативно восприняли решение американских властей о расширении санкций против РФ и пригрозили принять «адекватные меры». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Напомним, на днях Минфин США заявил о расширении санкционного списка лиц, причастных к агрессии против Украины. Под санкции попали 7 россиян и несколько десятков компаний из РФ и аннексированного Крыма.

Сообщение прокомментировал Дмитрий Песков. «Мы сожалением, что эта деструктивная линия продолжается Вашингтоном. Мы по-прежнему не согласны с такой линией, мы считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двусторонним отношениям. Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры. Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такому деструктивному упорству со стороны наших американских коллег», - заявил пресс-секретарь Путина.
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