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Главная страница → Раздел: В миреРоссия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены
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Россия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены


Россия проводит испытания ракет, способных сбивать спутники. В Пентагоне обеспокоены
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Российские военные тайно проводят испытания ракет «Нудоль», способных сбивать спутники на орбите Земли. Новое оружие вызвало серьёзные опасения в Пентагоне, передаёт Washington Free Beacon.

Ссылаясь на информированный источник, журналисты отметили, что последние испытания PL-19 «Нудоль» тайно состоялись 16 декабря этого года с базы в центральной части России. Это уже 5-е лётное испытание ракеты, и 3-е успешное. «Высокий уровень тестирования говорит о том, что программа является военным приоритетом и продвигается в направлении развертывания», - сообщили в издании, добавив, что под эту ракету специально разрабатываются и несколько новых систем стратегического оружия.

Отметим, что на сегодняшний день американские военные используют спутники для навигации, связи и сбора развединформации. В случае военного конфликта с Россией, если та решится применить «Нудоль» против американских спутников, США, скорее всего, ожидает быстрое поражение.

Наиболее подозрительным в данной ситуации является то, что россияне умалчивают антиспутниковые возможности «Нудоля», утверждая, что новая ракета предназначена всего лишь для защиты от баллистических ракет.

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