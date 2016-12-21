94-летняя американка самостоятельно вышла из пожара

Фото: AmericaRU.com
Пожарные были крайне удивлены, увидев, как женщина столь преклонного возраста на своих ногах выходит из пылающего дома. «Мы увидели, как она спускается по лестнице. Она вышла без обуви, в одних носках. Ее сразу же уложили на носилки и отвезли в больницу. Ничто не угрожает ее здоровью», - заявляют представители пожарной службы Чикаго. Женщина не получила никаких травм, только надышалась дымом и опалила волосы.
Пожар на Сауз-Юнион-авеню в Чикаго охватил два с половиной этажа дома. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось использовать несколько лестниц. Кроме того, из-за сильного холода в гидрантах замерзла вода, подачу удалось возобновить не сразу.
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