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Главная страница → Раздел: События/Скандалы94-летняя американка самостоятельно вышла из пожара
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94-летняя американка самостоятельно вышла из пожара


94-летняя американка самостоятельно вышла из пожара
Фото: AmericaRU.com
В Чикаго местная 94-летняя жительница самостоятельно вышла из дома, охваченного пожаром. Несмотря на то, что здание охватило высокое пламя, пожилая дама сумела выйти без посторонней помощи.

Пожарные были крайне удивлены, увидев, как женщина столь преклонного возраста на своих ногах выходит из пылающего дома. «Мы увидели, как она спускается по лестнице. Она вышла без обуви, в одних носках. Ее сразу же уложили на носилки и отвезли в больницу. Ничто не угрожает ее здоровью», - заявляют представители пожарной службы Чикаго. Женщина не получила никаких травм, только надышалась дымом и опалила волосы.

Пожар на Сауз-Юнион-авеню в Чикаго охватил два с половиной этажа дома. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось использовать несколько лестниц. Кроме того, из-за сильного холода в гидрантах замерзла вода, подачу удалось возобновить не сразу.
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