Строгий покой – не лучшее лечение сотрясения мозга у детей

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Канадские медики оспаривают идею, что детям с сотрясениями необходимо избегать физической активности, пока симптомы не исчезнут. Как показал анализ маленьких пациентов, которые были неактивны в течение недели после получения травмы, дети переживают более тяжелые последствия, чем ребята, которые продолжали вести активную жизнь. Речь идет о легких упражнениях, ходьбе или плавании.
Результаты продолжения небольших физических нагрузок оказались позитивными для всех, независимо от наличия или отсутствия симптомов сотрясения, включая тошноту, головные боли и спутанность сознания. Занятия легкими видами спорта устраняли все последствия за месяц. Но у детей, которые проводят первую неделю в полном покое, это не происходит.
«Важно соблюдать осторожность в первый период после получения травмы. Но не нужно лишать детей игр и нормальной жизни», - говорит Роджер Земек (Roger Zemek) из детской больницы Восточного Онтарио.
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