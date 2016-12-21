В Украине на 4 года посадили мать, дети которой от голода ели обои

Фото: AmericaRU.com / dnipr.gp.gov.ua
«В октябре 2014 года обвиняемая - мать троих малолетних детей в возрасте от одного до четырех лет, - пошла в городской парк культуры и отдыха, оставив детей в квартире без воды и пищи», - рассказали в прокуратуре, отметив, что в это время, к счастью, семью посетили сотрудники службы по делам детей.
Услышав стоны и плач, соцработники выломали дверь квартиры. «Они увидели детей в ужасном состоянии, голых и голодных, которые лежали на полу и не имели сил двигаться… Из показаний врача… желудки детей были забит кусками обоев, которые они ели чтобы хоть как-то заглушить чувство голода», - поделились информацией чиновники.
Мать детей признали виновной в «злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком» и «оставлении их в опасности» и приговорили к 4 годам тюрьмы.
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