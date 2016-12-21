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Главная страница → Раздел: ПрогрессТемпература Северного полюса на 10 градусов теплее, чем обычно
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Температура Северного полюса на 10 градусов теплее, чем обычно


Температура Северного полюса на 10 градусов теплее, чем обычно
Фото: AmericaRU.com
Сейчас температура в районе Северного полюса на 10 градусов Цельсия теплее, чем в предыдущие годы. Климатологи считают, что во второй половине декабря будет побит температурный рекорд по теплу в Арктике.

Температуры на обоих полюсах Земли достигли рекордных максимумов в прошлом месяце. В этом месяце на Северном полюсе также необычно тепло.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований на прошлой неделе обнародовало данные записей температур и уровнях морского льда в Северном ледовитом океане. Показатели отчета 61 климатолога из 11 стран мира вызывают большие опасения, поскольку из-за высоких температур лед за зиму не восстанавливается.

Компьютерные модели показывают, что всего за три дня до Рождества температура на Северном полюсе может достичь опасной точки плавления – выше нуля.
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