Температура Северного полюса на 10 градусов теплее, чем обычно

21 декабря 2016 года, 19:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сейчас температура в районе Северного полюса на 10 градусов Цельсия теплее, чем в предыдущие годы. Климатологи считают, что во второй половине декабря будет побит температурный рекорд по теплу в Арктике.Температуры на обоих полюсах Земли достигли рекордных максимумов в прошлом месяце. В этом месяце на Северном полюсе также необычно тепло.Национальное управление океанических и атмосферных исследований на прошлой неделе обнародовало данные записей температур и уровнях морского льда в Северном ледовитом океане. Показатели отчета 61 климатолога из 11 стран мира вызывают большие опасения, поскольку из-за высоких температур лед за зиму не восстанавливается.Компьютерные модели показывают, что всего за три дня до Рождества температура на Северном полюсе может достичь опасной точки плавления – выше нуля.