Температура Северного полюса на 10 градусов теплее, чем обычно

Фото: AmericaRU.com
Температуры на обоих полюсах Земли достигли рекордных максимумов в прошлом месяце. В этом месяце на Северном полюсе также необычно тепло.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований на прошлой неделе обнародовало данные записей температур и уровнях морского льда в Северном ледовитом океане. Показатели отчета 61 климатолога из 11 стран мира вызывают большие опасения, поскольку из-за высоких температур лед за зиму не восстанавливается.
Компьютерные модели показывают, что всего за три дня до Рождества температура на Северном полюсе может достичь опасной точки плавления – выше нуля.
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