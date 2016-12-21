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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСегодня - самый короткий день в году. Что нужно знать?
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Сегодня - самый короткий день в году. Что нужно знать?


Сегодня - самый короткий день в году. Что нужно знать?
Фото: AmericaRU.com
Сегодня, 21 декабря, - день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году. Что это значит?

Это означает, что сегодня для жителей северного полушария начинается астрономическая зима. День будет самым коротким в году, а ночь – самой длинной. Термин «астрономическая зима» используется для обозначения положения Земли к Солнцу. Но поскольку планета велика, реакцию на потерю света, которая произойдет сегодня, мы почувствуем лишь через несколько недель – в самое холодное время года в конце января.

В день зимнего солнцестояния северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света. Для большинства американцев сегодняшний день будет ясным и холодным с температурой ниже 15 градусов Цельсия.
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