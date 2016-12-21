В Нью-Йорке мужчина украл кубок золота. Его ищут в Калифорнии

21 декабря 2016 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Мужчина, который украл кубок золота на сумму в 1,6 миллионов долларов, разыскивается полицией в штате Калифорния. Подозреваемый, который пытается скрыть в Лос-Анджелесе, был запечатлен камерами наблюдения.Хулио Ниведо (Julio Nivedo) совершил грабеж столетия – он нагло забрал кубок с золотом стоимостью больше полутора миллионов долларов из бронированного грузовика и сбежал. Инцидент произошел в центре Манхэттена в сентябре.Хулио Ниведо известен полиции, поскольку раньше уже попадал в поле зрения полиции, только под именем Луиса Толедо. Его арестовывали 7 раз и депортирован четырежды в родной Эквадор. Однако ему удавалось возвращаться и совершать новые грабежи.Из Нью-Йорка похититель золота бежал в Орландо, позднее он сумел перебраться в Лос-Анджелес. За его поимку объявлена награда в 100 тысяч долларов.