В Нью-Йорке мужчина украл кубок золота. Его ищут в Калифорнии

Фото: AmericaRU.com
Хулио Ниведо (Julio Nivedo) совершил грабеж столетия – он нагло забрал кубок с золотом стоимостью больше полутора миллионов долларов из бронированного грузовика и сбежал. Инцидент произошел в центре Манхэттена в сентябре.
Хулио Ниведо известен полиции, поскольку раньше уже попадал в поле зрения полиции, только под именем Луиса Толедо. Его арестовывали 7 раз и депортирован четырежды в родной Эквадор. Однако ему удавалось возвращаться и совершать новые грабежи.
Из Нью-Йорка похититель золота бежал в Орландо, позднее он сумел перебраться в Лос-Анджелес. За его поимку объявлена награда в 100 тысяч долларов.
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