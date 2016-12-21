США расширили санкции против России

Фото: AmericaRU.com
В «черный список» США попали ещё 7 россиян, среди которых российский миллиардер Евгений Пригожин. Кроме того, под санкции попали крымские порты и железная дорога, ряд российских и крымских строительных и транспортных компаний, банки и даже несколько судов. Все они тем или иным способом причастны к аннексии украинского Крыма, либо к боевым действиям на Донбассе.
Указанным в списке лицам не разрешается находится на территории США, все их средства, которые будут обнаружены в американских банках, подлежат заморозке. Что касается компаний, то американские власти запретили какое-либо сотрудничество с ними.
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