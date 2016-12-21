Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов

21 декабря 2016 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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Действующий Президент США Барак Обама (Barack Obama) запретил бурение в Арктике и Атлантическом океане для добычи нефти и газа. Он запретил бурильные работы на сотнях миллионов акров территории федеральной собственности.Барак Обама использовал для запрета закон, который касается использования земель так называемого внешнего континентального шельфа. Это позволило ввести запрет на бурение в районе Северного Ледовитого океана и в Атлантике от Массачусетса до Вирджинии. Мораторий введен на 5 лет. Это означает, что вдоль всего восточного побережья не будет вестись разведка нефти и газа, даже если уже планы бурения разработаны.Аналогичный запрет ввел также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он направлен на защиту уникальной экосистемы, страдающей от человеческой деятельности и изменения климата.