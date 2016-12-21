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Главная страница → Раздел: ПолитикаПрезидент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов
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Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов


Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов
Фото: AmericaRU.com
Действующий Президент США Барак Обама (Barack Obama) запретил бурение в Арктике и Атлантическом океане для добычи нефти и газа. Он запретил бурильные работы на сотнях миллионов акров территории федеральной собственности.

Барак Обама использовал для запрета закон, который касается использования земель так называемого внешнего континентального шельфа. Это позволило ввести запрет на бурение в районе Северного Ледовитого океана и в Атлантике от Массачусетса до Вирджинии. Мораторий введен на 5 лет. Это означает, что вдоль всего восточного побережья не будет вестись разведка нефти и газа, даже если уже планы бурения разработаны.

Аналогичный запрет ввел также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он направлен на защиту уникальной экосистемы, страдающей от человеческой деятельности и изменения климата.
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