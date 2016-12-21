Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов

Фото: AmericaRU.com
Барак Обама использовал для запрета закон, который касается использования земель так называемого внешнего континентального шельфа. Это позволило ввести запрет на бурение в районе Северного Ледовитого океана и в Атлантике от Массачусетса до Вирджинии. Мораторий введен на 5 лет. Это означает, что вдоль всего восточного побережья не будет вестись разведка нефти и газа, даже если уже планы бурения разработаны.
Аналогичный запрет ввел также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он направлен на защиту уникальной экосистемы, страдающей от человеческой деятельности и изменения климата.
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