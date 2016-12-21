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Что отвечать, если ребенок спрашивает, существует ли Санта Клаус на самом деле?


Что отвечать, если ребенок спрашивает, существует ли Санта Клаус на самом деле?
Фото: AmericaRU.com
Исследование показало, что 83% 5-летних американских детей верят в Санта Клауса, среди 7-леток продолжают верить в его существование 63%, среди 9-леток – лишь 33%. Чем старше становятся дети, тем меньше они верят в сказочного персонажа. Но стоит ли говорить детям даже в раннем детстве, что Санта существует?

Рано или поздно кто-нибудь в школе расскажет другим детям, что Санта Клауса на самом деле нет. Это приведет к слезам и разочарованию, и дети начинают считать, что родители его обманули. Это разочарование приведет к глобальному недоверию родителям, считают авторы исследования. С одной стороны, миф о Санте развивает фантазию и творческие способности ребенка, но ложь о нем может сыграть плохую службу в будущем, считает семейный психолог Мэри Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker). «Это может означать конец своего рода невинности для ребенка, конец детства и, возможно, конец веры взрослым», - пишет она.

Жаклин Вулли, профессор психологии в университете штата Техас в Остине, пришла к выводам, что дети в возрасте уже 3-5 лет способны различать фантазию и вымысел. Поэтому не стоит врать им о реальности существования Санта Клауса.
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