Что отвечать, если ребенок спрашивает, существует ли Санта Клаус на самом деле?

21 декабря 2016 года, 17:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107207

Исследование показало, что 83% 5-летних американских детей верят в Санта Клауса, среди 7-леток продолжают верить в его существование 63%, среди 9-леток – лишь 33%. Чем старше становятся дети, тем меньше они верят в сказочного персонажа. Но стоит ли говорить детям даже в раннем детстве, что Санта существует?Рано или поздно кто-нибудь в школе расскажет другим детям, что Санта Клауса на самом деле нет. Это приведет к слезам и разочарованию, и дети начинают считать, что родители его обманули. Это разочарование приведет к глобальному недоверию родителям, считают авторы исследования. С одной стороны, миф о Санте развивает фантазию и творческие способности ребенка, но ложь о нем может сыграть плохую службу в будущем, считает семейный психолог Мэри Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker). «Это может означать конец своего рода невинности для ребенка, конец детства и, возможно, конец веры взрослым», - пишет она.Жаклин Вулли, профессор психологии в университете штата Техас в Остине, пришла к выводам, что дети в возрасте уже 3-5 лет способны различать фантазию и вымысел. Поэтому не стоит врать им о реальности существования Санта Клауса.