Что отвечать, если ребенок спрашивает, существует ли Санта Клаус на самом деле?

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Рано или поздно кто-нибудь в школе расскажет другим детям, что Санта Клауса на самом деле нет. Это приведет к слезам и разочарованию, и дети начинают считать, что родители его обманули. Это разочарование приведет к глобальному недоверию родителям, считают авторы исследования. С одной стороны, миф о Санте развивает фантазию и творческие способности ребенка, но ложь о нем может сыграть плохую службу в будущем, считает семейный психолог Мэри Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker). «Это может означать конец своего рода невинности для ребенка, конец детства и, возможно, конец веры взрослым», - пишет она.
Жаклин Вулли, профессор психологии в университете штата Техас в Остине, пришла к выводам, что дети в возрасте уже 3-5 лет способны различать фантазию и вымысел. Поэтому не стоит врать им о реальности существования Санта Клауса.
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