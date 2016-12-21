Пограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов

Фото: AmericaRU.com
Груз наличных долларов обнаружен в автомобилях, остановленных в Эскондидо, штат Калифорния. Это самый большой груз денег, когда-либо изъятых пограничниками в округе Сан-Диего.
Несколько тысяч долларов было изъято в Kia Forte, остальная сумма обнаружена в Volkswagen Passat, брошенной неподалеку. Водитель оставил машину и сбежал, увидев, что первое авто остановлено представителями власти. Позднее он был найден, оба водителя не признают себя виновными в контрабанде валюты.
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