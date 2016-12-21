Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:39 am | Чикаго 9:39 am | Сан-Франциско 7:39 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов


Пограничный патруль на границе с Мексикой изъял из 2 машин 3 миллиона долларов
Фото: AmericaRU.com
Таможенники и пограничники США на мексиканской границе задержали контрабандистов, перевозивших крупную сумму. Из двух машин было изъято 3 миллиона долларов, которые нарушители пытались вывезти из США.

Груз наличных долларов обнаружен в автомобилях, остановленных в Эскондидо, штат Калифорния. Это самый большой груз денег, когда-либо изъятых пограничниками в округе Сан-Диего.

Несколько тысяч долларов было изъято в Kia Forte, остальная сумма обнаружена в Volkswagen Passat, брошенной неподалеку. Водитель оставил машину и сбежал, увидев, что первое авто остановлено представителями власти. Позднее он был найден, оба водителя не признают себя виновными в контрабанде валюты.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107205
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus