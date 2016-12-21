В Лос-Анджелесе нашли мертвое тело участницы реалити-шоу Bridalplasty

21 декабря 2016 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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На заднем дворе одного из домов в Лос-Анджелесе нашли мертвой бывшую участницу реалити-шоу Bridalplasty Лизу Марию Нэйджл (Lisa Marie Naegle), которая исчезла в прошлые выходные после вечеринки в пабе.Полиция обнаружила тело в пригороде Лос-Анджелеса, недалеко от аэропорта. Знакомый убитой, который был задержан ранее, указал, что ее тело находится там. Коронер подтвердил, что мертвая девушка – действительно пропавшая участница телепрограммы.Убийца спрятал тело Нейджл в неглубокой могиле, вырытой позади дома, заявил представитель полиции Сэл Рамирес. По подозрению в убийстве девушки арестован 34-летний Джеки Джером Роджерс.Тридцатишестилетняя Лиза Мария Нейджл жила в районе Сан-Педро и работала медсестрой. Она выбыла из реалити-шоу в 2010 году. Участницы шоу претендовали на пластическую операцию перед свадьбой мечты. Роджерс был учеников Нейджл, которая обучала медсестринскому делу.