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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Лос-Анджелесе нашли мертвое тело участницы реалити-шоу Bridalplasty
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В Лос-Анджелесе нашли мертвое тело участницы реалити-шоу Bridalplasty


В Лос-Анджелесе нашли мертвое тело участницы реалити-шоу Bridalplasty
Фото: AmericaRU.com
На заднем дворе одного из домов в Лос-Анджелесе нашли мертвой бывшую участницу реалити-шоу Bridalplasty Лизу Марию Нэйджл (Lisa Marie Naegle), которая исчезла в прошлые выходные после вечеринки в пабе.

Полиция обнаружила тело в пригороде Лос-Анджелеса, недалеко от аэропорта. Знакомый убитой, который был задержан ранее, указал, что ее тело находится там. Коронер подтвердил, что мертвая девушка – действительно пропавшая участница телепрограммы.

Убийца спрятал тело Нейджл в неглубокой могиле, вырытой позади дома, заявил представитель полиции Сэл Рамирес. По подозрению в убийстве девушки арестован 34-летний Джеки Джером Роджерс.

Тридцатишестилетняя Лиза Мария Нейджл жила в районе Сан-Педро и работала медсестрой. Она выбыла из реалити-шоу в 2010 году. Участницы шоу претендовали на пластическую операцию перед свадьбой мечты. Роджерс был учеников Нейджл, которая обучала медсестринскому делу.
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